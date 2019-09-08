В Югре открылись 72 избирательных участка
В Единый день голосования 8 сентября с 8 утра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылись 72 избирательных участка.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, безопасность и охрану общественного порядка обеспечат более 270 полицейских, а также свыше 80 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.
Все избирательные участки обследованы инспекторами-кинологами с использованием служебных собак.
Маршруты патрулирования экипажей патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы полиции приближены к объектам избирательной компании. Все участки будут оснащены техническими досмотровыми спецсредствами.
ИСТОЧНИК KP.RU