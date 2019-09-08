2019-09-08T08:37:06+03:00
Общество

В Югре открылись 72 избирательных участка

За порядком следят полицейские и кинологи с собаками
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре открылись 72 избирательных участкаВ Югре открылись 72 избирательных участка
Изменить размер текста:

В Единый день голосования 8 сентября с 8 утра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылись 72 избирательных участка.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, безопасность и охрану общественного порядка обеспечат более 270 полицейских, а также свыше 80 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Все избирательные участки обследованы инспекторами-кинологами с использованием служебных собак.

Маршруты патрулирования экипажей патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы полиции приближены к объектам избирательной компании. Все участки будут оснащены техническими досмотровыми спецсредствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 8 сентября: небольшой дождь и тепло
Жителей Пыть-Яха предупреждают о медведе
В Сургуте при столкновении двух «Дэу» пострадали два человека
Югорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня»
В Сургуте каток насмерть задавил чиновника
Погода в Югре 7 сентября: малооблачно и без осадков
В ООН оценили работу Югры в жилищных вопросах коренному населению округа
Совет по правам человека: Югра может стать примером для других регионов по развитию арендного жилья
Полицейские Когалыма вывели из леса заблудившегося грибника
В Сургуте инвалид-колясочник выпал из окна
Югра полностью готова к отопительному сезону
В Ханты-Мансийске за наркотики осудили жителя Урая
Осенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов
В Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин
В Нижневартовске на «Открытый город» приехали 250 участников
Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
В Сургуте гостья похитила у хозяйки пять золотых колец
В Ханты-Мансийске лучшие дачные товарищества поощрят деньгами