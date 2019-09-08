В Югре открылись 72 избирательных участка

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-08T08:37:06+03:00

За порядком следят полицейские и кинологи с собаками

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В Единый день голосования 8 сентября с 8 утра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылись 72 избирательных участка.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, безопасность и охрану общественного порядка обеспечат более 270 полицейских, а также свыше 80 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Все избирательные участки обследованы инспекторами-кинологами с использованием служебных собак.

Маршруты патрулирования экипажей патрульно-постовой службы и дорожно-патрульной службы полиции приближены к объектам избирательной компании. Все участки будут оснащены техническими досмотровыми спецсредствами.

ИСТОЧНИК KP.RU