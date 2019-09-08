СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-08T06:46:12+03:00

Погода в Югре 8 сентября: небольшой дождь и тепло. Фото с сайта pixabay.com

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В воскресенье в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+21 градусов, местами +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+18 градусов.

В Сургуте с утра ясная погода, к полудню облачно, осадков не ожидается. Ветер восточный, северо-восточный, северный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +16 градусов.

В Нижневартовске днем ясная погода, к вечеру облачно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, северный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU