СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-07T15:24:24+03:00

В Сургуте при столкновении двух «Дэу» пострадали два человека. Фото Дмитрия Круковца

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«Дэу-Нексия» и «Дэу-Матиз» столкнулись минувшим вечером на Югорском тракте в Сургуте. Двух человек доставили в больницу на «скорой».

По данным городской полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось 6 сентября около 19 часов рядом с перекрестком на улицу Энергетиков на Югорском тракте. Водитель «Дэу-Матиз» врезался в «Дэу-Нексия», затем влетел в отбойник с левой стороны проезжей части, далее о правый ограничитель и остановился.

«Матиз» получил серьезные механические повреждения. Людям, находящимся в автомобиле, водителю и пассажиру, потребовалась помощь медиков. Кареты скорой помощи доаствили их больницу. Причину ДТП выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU