Югорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня»

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-07T12:58:48+03:00

Конкурс фотографии и микрофильмов состоится в третий раз

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Интернет-голосование по определению темы открытых конкурсов фотографий и микрофильмов XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 2020 года стартовало в Югре с 1 сентября.

По данным организаторов, конкурс фотографии и микрофильмов состоится уже в третий раз. На одной площадке объединятся профессионалы и любители кино и фотосьемки. Зрители могут выбрать любой из предложенных вариантов на официальном сайте МФКД по ссылке и в группах в соцсетях. Интернет-голосование завершится 1 октября.

Предлагаются три для голосования темы для интернет-голосования: «Мир без войны», «Куда уходит детство», «Природа – это МЫ», «О будущем подумаем сегодня»

Также в этом году организаторы решили сделать отдельно детскую номинацию в конкурсе микрофильмов и фотографий с темой «Мир глазами детей». Церемония награждения пройдёт в рамках проекта «Читалкин «Маленькое кино».

ИСТОЧНИК KP.RU