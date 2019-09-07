2019-09-07T12:58:48+03:00
Общество

Югорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня»

Конкурс фотографии и микрофильмов состоится в третий раз
Алена Кульмухаметова
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Югорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня». Фото с сайта организаторов фестиваляЮгорчанам предлагают проголосовать за тему кинофестиваля «Дух Огня». Фото с сайта организаторов фестиваля
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Интернет-голосование по определению темы открытых конкурсов фотографий и микрофильмов XVIII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 2020 года стартовало в Югре с 1 сентября.

По данным организаторов, конкурс фотографии и микрофильмов состоится уже в третий раз. На одной площадке объединятся профессионалы и любители кино и фотосьемки. Зрители могут выбрать любой из предложенных вариантов на официальном сайте МФКД по ссылке и в группах в соцсетях. Интернет-голосование завершится 1 октября.

Предлагаются три для голосования темы для интернет-голосования: «Мир без войны», «Куда уходит детство», «Природа – это МЫ», «О будущем подумаем сегодня»

Также в этом году организаторы решили сделать отдельно детскую номинацию в конкурсе микрофильмов и фотографий с темой «Мир глазами детей». Церемония награждения пройдёт в рамках проекта «Читалкин «Маленькое кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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