В Сургуте каток насмерть задавил чиновника

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-07T08:19:22+03:00

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Жуткое происшествие случилось поздним вечером в Сургуте на улице Гагарина. Во время рейда по качеству укладки асфальта водитель катка во время проведения дорожных работ насмерть задавил чиновника из городской администрации.

По информации полиции, 6 сентября около 23 часов вечера водитель не заметил 27-летнего чиновника, который стоял к технике спиной и наехал на него во время работ. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Погибший являлся сотрудником департамента дорожного хозяйства администрации Сургута и курировал проведение работ на данном участке ремонтируемой дороги.

На месте происшествия работали следовали. Материалы будут переданы в СУ СК ХМАО-Югры для возбуждения уголовного дела.

Сургутяне выражают соболезнования семье погибшего и активно обсуждают в соцсети трагедию.

«Ужас, соболезнования родным и близким!», «Да это жесть, на балкон вышел, а тут такое»,«Ну так не надо стоять к работающей технике спиной, тем более если видят что он движется, меняя направление...Водитель же тоже не может увидеть все вокруг на 360 градусов в темноте, да если ещё и стоит кто-то в слепой зоне. Ситуация страшная на самом деле» - пишут сургутяне.

ИСТОЧНИК KP.RU