СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-07T06:48:17+03:00

Погода в Югре 7 сентября: малооблачно и без осадков. Фото с сайта pixabay.com

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В субботу 7 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается малооблачная погода без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске небольшая облачность. Без осадков. Утром слабый туман. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

В Сургуте облачно и без осадков. Ветер восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +15 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU