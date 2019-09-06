В ООН оценили работу Югры в жилищных вопросах коренному населению округа

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-06T17:06:27+03:00

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В Югре с 2006 года действует несколько программ, направленных на поддержку коренных малочисленных народов. Одна из них — «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

По данным пресс-службы правительства округа, государственную поддержку в форме субсидии за период 2006-2018 годов получили 2789 семей из числа коренных малочисленных народов Севера. В 2019 году на предоставление безвозмездных субсидий на улучшение жилищных условий лицам из числа коренных малочисленных народов Югры запланированы средства в размере 704 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия еще 268 семьям коренных малочисленных народов.

Кроме того, в качестве примера поддержки коренных югорчан работает программа устойчивого развития коренных народов Севера, в рамках которой предусмотрены субсидии на обустройство земель традиционного природопользования и подобных участков.

Оленеводы и рыбаки Югры могут построить на территориях традиционного природопользования за счет государственных средств такие постройки, как жилая изба, избушка рыбака, избушка охотника либо кораль до 2 км (загон для оленей или лошадей), а также иные объекты жизнеобеспечения — лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, оленники, навесы для сушки рыбацких сетей.

Опыт Югры в планах обеспечения жильем коренных югорчан был представлен в виде доклада постоянным представительством Российской Федерации при ООН в Женеве. Информация заслушана в ответ на запрос спецдокладчика Совета ООН по правам человека Виктории Таули Корпуз, подготовившей масштабный отчет о состоянии права коренных народов на жилище в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU