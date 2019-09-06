Совет по правам человека: Югра может стать примером для других регионов по развитию арендного жилья

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-06T17:08:31+03:00

Югра может стать примером для других регионов по развитию арендного жилья. Фото с сайта правительства Югры

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Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова и губернатор округа Наталья Комарова на совещании в Москве обсудили предварительные итоги визита совета по правам человека в Ханты-Мансийский округ. Делегация работала в муниципалитетах Югры 12-14 августа.

На совещании рассмотрели три основных направления: поддержка граждан при решении жилищного вопроса; развитие самобытной культуры, языка и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера; охрана окружающей среды.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров положительно отозвался о практике Югры по развитию арендного жилья. По его мнению, югорский опыт должен стать основой для принятия федеральных решений на этот счёт.

Было отмечено, что правительство Югры прилагает все возможные усилия и оказывает меры поддержки семьям. Кроме того, молодым семьям наравне с многодетными установлена поддержка в виде предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства бесплатно. При этом многодетные семьи имеют право на альтернативную выплату взамен земельного участка.

Отдельной темой обсудили важность сохранения традиций, языка представителей коренного малочисленного населения Севера.

Также были обсуждены вопросы экологии. В частности, эксперты СПЧ, работавшие в составе делегации в Югре, предложили предусмотреть в соглашениях, заключаемых между правительством округа и недропользователями, увеличение финансирования программ компаний по модернизации парка промысловых нефтепроводов, чтобы предотвратить нефтеразливы. Ещё одно предложение касается зонирования территорий традиционного природопользования. По их мнению, места, сакральные для народов ханты и манси, не стоит отдавать нефтедобывающим компаниям.

В ходе совещания поднимались вопросы по всем направлениям работы членов СПЧ в Югре. Выводы и предложения будут отражены в рекомендациях, которые станут для автономного округа руководством к действию.

ИСТОЧНИК KP.RU