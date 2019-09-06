Полицейские Когалыма вывели из леса заблудившегося грибника

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-06T17:10:56+03:00

Полицейские Когалыма выели из леса заблудившегося грибника. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Пожилой человек не смог сам найти выход

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Накануне в дежурную часть полиции Когалыма поступило сообщение от родственников пенсионера о его пропаже.

По словам брата, он привез мужчину в лес за грибами и должен был забрать через несколько часов. Но он так и не вышел из леса..

Для поиска мужчины создали группу из сотрудников полиции, спасателей и добровольцев. Всего в поисках было задействовано 50 человек и 12 единиц техники и квадрокоптер.

Было обследовано 20 квадратных километров леса. Спустя шесть часов активного поиска потерявшегося мужчину нашли в 20 километрах от города Когалыма.

Как выяснилось, пожилой человек во время сбора грибов заблудился. Сотрудники полиции пожилого человека накормили, напоили сладким горячим чаем и доставили домой.

Как выяснилось, мужчина слышал звуки сирены автомобиля сотрудников полиции, но ввиду своего пожилого возраста потерял ориентацию и не реагировал.

Состояние мужчины сейчас расценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU