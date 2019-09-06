В Сургуте инвалид-колясочник выпал из окна
Инцидент произошел 2 сентября на улице Каролинского в Сургуте. Очевидцы в соцсетях рассказали, что мужчина спустился с четвертого этажа по простыне, но сорвался и упал, а перед этим он сбросил вниз инвалидную коляску.
Пострадавшего увезли в больницу, где он заявил, что сбежал через окно, потому что не хотел просить милостыну.
Полиция Сургута выяснила причину поступка мужчины. Оказалось, что инвалид, находясь в съемной квартире, распивал алкоголь со знакомым. В какой-то момент хозяину показалось, что гость заставляет его просить деньги у прохожих. Мужчина оскорбился и решил сбежать по простыням из окна четвертого этажа, но упал на крышу торговых павильонов и получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU