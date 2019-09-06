СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-06T16:03:24+03:00

Югра полностью готова к отопительному сезону. Фото с сайта pixabay.com

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В Ханты - Мансийском автономном округе завершена подготовка к отопительному периоду 2019-2020 годов.

По данным департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры, готовность объектов ЖКК и субъектов электроэнергетики составляет 100 процентов.

Завершены ремонтные и подготовительные работы на всех котельных, сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, проведена проверка жилищного фонда округа.

Со 2 сентября начата подача тепла на социальные объекты всех муниципалитетов округа. Согласно нормативам, подача тепла в жилые дома начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет не выше +8 градусов.

В этом году на подготовку к отопительному периоду выделено более 9 млрд рублей. Это средства окружного бюджета, муниципальных образований, а также предприятий коммунального комплекса и субъектов электроэнергетики.

ИСТОЧНИК KP.RU