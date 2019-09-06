СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-06T15:05:01+03:00

В Ханты-Мансийске за наркотики осудили жителя Урая. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Он отправится на 11 с лишним лет в тюрьму

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Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего жителя Урая.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, что злоумышленник в августе 2018 года прибыл в Ханты-Мансийск для сбыта наркотических средств, однако был задержан сотрудниками полиции.

Из незаконного оборота у мужчины изъято 140 грамм синтетических наркотических средств.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU