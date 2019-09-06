В Ханты-Мансийске за наркотики осудили жителя Урая
Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего жителя Урая.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
Согласно материалам дела, что злоумышленник в августе 2018 года прибыл в Ханты-Мансийск для сбыта наркотических средств, однако был задержан сотрудниками полиции.
Из незаконного оборота у мужчины изъято 140 грамм синтетических наркотических средств.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU