2019-09-06T14:42:06+03:00
Общество

Осенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов

Автотранспортные предприятия готовятся к зимнему периоду
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Осенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов. Фото с сайта администрации СургутаОсенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов. Фото с сайта администрации Сургута
Изменить размер текста:

Сургутские перевозчики готовятся к сезону холодов. Сейчас автотранспортные предприятия утепляют гаражи, проверяют техническое состояние транспорта, готовятся к приемке, которую проводит специальная комиссия из сотрудников администрации города и ГИБДД. В администрации города Сургут, заявили, что сургутские автобусы морозов не боятся. К примеру, автобусы СПОПАТа утеплены заводом-изготовителем и оснащены двойным стеклопакетом и шестью печами. Для комфортной температуры в салоне установлены жидкостные подогреватели. Всего этой осенью на улицы города выйдут 139 автобусов. На осуществление пассажирских перевозок из бюджета Сургута в этом году направлено около 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24