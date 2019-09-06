Осенью на улицы Сургута выйдут 139 теплых автобусов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-06T14:42:06+03:00

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Сургутские перевозчики готовятся к сезону холодов. Сейчас автотранспортные предприятия утепляют гаражи, проверяют техническое состояние транспорта, готовятся к приемке, которую проводит специальная комиссия из сотрудников администрации города и ГИБДД. В администрации города Сургут, заявили, что сургутские автобусы морозов не боятся. К примеру, автобусы СПОПАТа утеплены заводом-изготовителем и оснащены двойным стеклопакетом и шестью печами. Для комфортной температуры в салоне установлены жидкостные подогреватели. Всего этой осенью на улицы города выйдут 139 автобусов. На осуществление пассажирских перевозок из бюджета Сургута в этом году направлено около 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU