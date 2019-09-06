В Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин
Накануне в Нижневартовске оперативники установили двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
Так, в разное время суток около одного из домов по улице Интернациональная были задержаны 27 и 34-летние мужчины, у которых в ходе личных досмотров были обнаружены сверки с запрещенными к легальному обороту вещества.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, химическое исследование показало, что изъятое средство является амфетамином массой 3 грамма.
По обоим фактам обнаружения наркотических средств возбуждены уголовные дела.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU