2019-09-06T13:56:35+03:00
Происшествия

В Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин

Им грозят серьезные сроки
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске с амфетамином задержали двух мужчин. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне в Нижневартовске оперативники установили двоих мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Так, в разное время суток около одного из домов по улице Интернациональная были задержаны 27 и 34-летние мужчины, у которых в ходе личных досмотров были обнаружены сверки с запрещенными к легальному обороту вещества.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, химическое исследование показало, что изъятое средство является амфетамином массой 3 грамма.

По обоим фактам обнаружения наркотических средств возбуждены уголовные дела.

В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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