СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-06T13:21:44+03:00

В Нижневартовске на «Открытый город» приехали 250 участников. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Первый агломерационный медиафорум «Открытый город» открылся в Нижневартовске на базе отдыха «Радуга» 6 сентября. Такой формат участникам предложили организаторы мероприятия: Нижневартовское отделение союза журналистов России, ТРК «Самотлор», газеты «Варта» и «Местное время».

На территории установлены шатры, где проходит обучение, стилизованные баннеры и конструкции. Для участников разработана логистическая карта, которая позволяет легко ориентироваться между зонами форума.

Как отметили организаторы, на мероприятие зарегистрировалось около 250 человек. Обучение идет по двум секциям: «Медиа» и «Город».

Тут же запланировано изучение территориального маркетинга, брендинга, взаимодействия власти и граждан. В программе также предусмотрена развлекательная часть и сюрпризы.

ИСТОЧНИК KP.RU