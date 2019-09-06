СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-06T11:52:26+03:00

Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске 7 и 8 сентября пройдет сезонная выставка сельскохозяйственной продукции «День урожая».

По данным организаторов, ярмарка будет работать с 10 до 16 часов на территории старой автостанции по адресу: ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1.

Вартовчане смогут приобрести товары, представленные животноводами, пчеловодами, садоводами и организациями агропромышленного комплекса. Также запланирована праздничная программа с участием музыкальных коллективов города.

Добавим, что в Югре начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок, где югорчане могут купить овощи, фрукты, мясные, рыбные и молочные изделия местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU