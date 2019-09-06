Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку
В Нижневартовске 7 и 8 сентября пройдет сезонная выставка сельскохозяйственной продукции «День урожая».
По данным организаторов, ярмарка будет работать с 10 до 16 часов на территории старой автостанции по адресу: ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1.
Вартовчане смогут приобрести товары, представленные животноводами, пчеловодами, садоводами и организациями агропромышленного комплекса. Также запланирована праздничная программа с участием музыкальных коллективов города.
Добавим, что в Югре начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок, где югорчане могут купить овощи, фрукты, мясные, рыбные и молочные изделия местных производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU