2019-09-06T11:52:26+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

Горожан будут развлекать артисты
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске 7 и 8 сентября пройдет сезонная выставка сельскохозяйственной продукции «День урожая».

По данным организаторов, ярмарка будет работать с 10 до 16 часов на территории старой автостанции по адресу: ул. 60 лет Октября, квартал Прибрежный-1.

Вартовчане смогут приобрести товары, представленные животноводами, пчеловодами, садоводами и организациями агропромышленного комплекса. Также запланирована праздничная программа с участием музыкальных коллективов города.

Добавим, что в Югре начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок, где югорчане могут купить овощи, фрукты, мясные, рыбные и молочные изделия местных производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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