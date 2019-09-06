2019-09-06T09:58:41+03:00
Происшествия

Рецидивист из Нижневартовска задержан за кражу 14 банок кофе

Полицейские раскрыли кражу по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Рецидивист из Нижневартовска задержан за кражу 14 банок кофе. Фото с сайта pixabay.comРецидивист из Нижневартовска задержан за кражу 14 банок кофе. Фото с сайта pixabay.com
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Зачем вартовчанину понадобилось столько кофе, выясняют полицейские. Унести краденое далеко он не успел.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске ранее судимый 30-летний мужчина, находясь в магазине по улице Дружбы народов, похитил 14 банок кофе общей стоимостью более 2500 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты шесть ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: сбыт наркотиков, незаконное проникновение и четыре кражи. Арестованы два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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