Рецидивист из Нижневартовска задержан за кражу 14 банок кофе
Зачем вартовчанину понадобилось столько кофе, выясняют полицейские. Унести краденое далеко он не успел.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске ранее судимый 30-летний мужчина, находясь в магазине по улице Дружбы народов, похитил 14 банок кофе общей стоимостью более 2500 рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ведомстве также добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты шесть ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: сбыт наркотиков, незаконное проникновение и четыре кражи. Арестованы два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU