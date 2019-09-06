В Ханты-Мансийске проверили качество ремонта новой дорожной развязки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-06T09:40:50+03:00

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Диагностику покрытия автомобильной дороги «Транспортная развязка на пересечении автодорог «Тюмень-Ханты-Мансийск» и Ханты-Мансийск–аэропорт» провели специалисты компании «ДорСиб».

По словам руководителя проектного отдела ООО «ДорСиб» Ильи Белоярова, приемочная диагностика проводится по основным показателям, а именно: измерение продольной ровности дорожного покрытия, оценка сцепных свойств дорожного покрытия, регистрация повреждений дорожного покрытия с использованием оборудования по видеофиксации, определение прочности нежестких дорожных одежд (выборочно, на характерных участках).

Напомним, на развязке отремонтируют более 4,5 км дороги, на что потратят около 115 миллионов рублей. Объект планируют сдать уже в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU