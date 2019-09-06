2019-09-06T08:54:37+03:00
Происшествия

Двое югорчан перевели в попытках купить внедорожник и мотоцикл перевели деньги неизвестным

Предоплата была совершена до осмотра товара
Алена Кульмухаметова
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Двое югорчан перевели в попытках купить внедорожник и мотоцикл перевели деньги неизвестным. Фото с сайта pixabay.comДвое югорчан перевели в попытках купить внедорожник и мотоцикл перевели деньги неизвестным. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Нягани, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска перевели мошенникам более 600 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, чащевсего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали различные услуги финансовых организаций.

Кроме того, югорчане попадалась в ловушки аферистов на сайте бесплатных объявлений. Так, 49-летний житель Нижневартовска, желая приобрести мотоцикл «Ява 350», лишился 40 тысяч рублей.

На аналогичную уловку попался и житель Ханты-Мансийска. 44-летний мужчина перевел 110 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль марки «Ленд Крузер 200».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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