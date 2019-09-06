2019-09-06T08:46:46+03:00
Общество

В Нижневартовске за три года благоустроили 130 дворов

Чтобы принять участие в марафоне, нужно выдержать ряд процедур
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске за три года благоустроили 130 дворов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске за три года благоустроили 130 дворов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В первом микрорайоне продолжается «Марафон благоустройства». В нем проживает более 7400 вартовчан. Всего за три года проведения «Марафона благоустройства» в нем приняли участие более 30 тысяч человек. Комфортно оформлены общедворовые пространства более 130 домов.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации муниципалитета Максима Коротаева, в этом году в марафоне принимают участие 33 дома. Семь домов приняты полностью. В приемке принимают участие жители, представители управляющих компаний, депутаты. Если выявляют недочеты, подрядчик переделывает свою работу. До конца октября все должно быть завершено.

Для того, чтобы принять участие в марафоне, нужно выдержать ряд процедур. В первую очередь жителям многоквартирного дома на общем собрании необходимо решить, что территории требуется благоустройство, определить, как оно должно выглядеть. С управляющей компанией разработать проект. И направить эту заявку в департамент ЖКХ города.

Напомним, «Марафон благоустройства» - уникальный для Нижневартовска, и Югры в целом, проект. Благодаря благоустройству за два года преобразилось 77 дворов (более 100 многоквартирных домов), установлены детские и спортивные комплексы, отремонтированы тротуары и проезды, установлены контейнерные площадки, впервые в городе сделаны экопарковки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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