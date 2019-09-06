2019-09-06T07:58:28+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пройдет форум-фестиваль «Добрая среда»

Будут работать различные тематические секции
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске пройдет форум-фестиваль «Добрая среда». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске пройдет форум-фестиваль «Добрая среда». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры 28 сентября пройдет региональный форум-фестиваль «Добрая среДА», главная цель которого – обратить внимание общественности на вопросы улучшения качества жизни граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным организаторов, на нескольких площадках культурно-досугового центра «Октябрь» будут работать различные тематические секции, а завершится фестиваль благотворительным концертом, который состоится в 17.00 в большом зале. Средства, вырученные от продажи билетов, будут перечислены АНО «Детско-юношеский восстановительный центр «Надежда моя», деятельность которой направлена на реабилитацию детей с особенностями развития.

В программу большого благотворительного концерта войдут лучшие номера творческих коллективов и солистов центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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