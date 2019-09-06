Погода в Югре 6 сентября: небольшие дожди и тепло
Пятница 6 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается пасмурной. Местами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+21 градусов, местами +10,+15 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+18 градусов.
В Сургуте облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +15 градусов.
В Нижневартовске облачно и небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU