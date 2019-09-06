2019-09-06T06:22:00+03:00
Общество

Погода в Югре 6 сентября: небольшие дожди и тепло

Ветер северо-восточных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 6 сентября: небольшие дожди и тепло. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 6 сентября: небольшие дожди и тепло. Фото с сайта pixabay.com
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Пятница 6 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается пасмурной. Местами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+21 градусов, местами +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+18 градусов.

В Сургуте облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +15 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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