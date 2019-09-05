В Сургуте за два года построят шесть спортивных комплексов
В течение двух лет в Сургуте возведут шесть спортивных комплексов. Об этом сообщает администрация города.
Так, на пустыре в районе пересечения улиц Университетская и Захарова уже в следующем году откроется двухэтажный спортивный центр.
На площади в 2000 квадратных метров разместится универсальный игровой зал для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и другими видами спорта. Также здесь будет организована работа секций по хореографии, настольному теннису и ритмике Для маломобильных граждан в здании установят пандусы, тактильную плитку, световые указатели. Ежедневно учреждение смогут посещать больше 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU