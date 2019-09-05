«Сотрудники банка» обчистили счета жительниц Нефтеюганска

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-05T15:00:28+03:00

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В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратились 29-ти и 66-летняя местные жительницы с сообщением, что стали жертвами мошенников.

Так, одной из них на сотовый телефон поступил звонок от «представителя» банка, который предупредил, что с ее карты неизвестные пытаются оплатить покупки. Также «специалист» сказал, что операцию возможно отменить, необходимо только заблокировать счет, но для этого понадобятся данные карты, в том числе CVV-код на ее обороте. Женщина передала злоумышленнику и коды, приходившие на сотовый телефон. В результате с ее банковской карты было списано порядка 20 тысяч рублей.

Другой жительнице Нефтеюганска звонивший пообещал выплату материальной компенсации в размере 500 тысяч рублей за неэффективный медицинский товар, который она заказала в Интернете несколько месяцев назад. Для получения средств заявительнице необходимо было оплатить комиссию, налоговые сборы и страховые взносы. Позднее, злоумышленник просил перевести еще различные суммы за «оформление документов» и прочие расходы. В общей сложности пенсионерка перевела на счета злоумышленников порядка 180 тысяч рублей.

По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU