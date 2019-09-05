В Югре в День выборов будут работать 72 избирательных участка

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-05T14:57:51+03:00

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Единый день голосования состоится 8 сентября. В Югре пройдут дополнительные выборы депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа по одномандатному округу №15, выборы глав и депутатов представительных органов муниципальных образований Югры.

По словам руководителя окружного Избиркома, этом году будет задействовано 72 избирательных участка от общего количество окружных УИК, что составляет их десятую часть. Помимо дополнительных выборов в думу Югры на территории округа пройдут еще 18 муниципальных кампаний: 5 кампаний - это выборы глав городских и сельских поселений, 13 кампаний по выбору депутатов. Число избирателей составит около 105 тысяч человек.

На муниципальные выборы в этом году выдвинулся 131 кандидат, регистрацию прошли 105, но после нее из списка выбыли еще 8 кандидатов. По дополнительным выборам в думу Югры в бюллетень внесены все пять заявленных кандидатов.

Стоит отметить, что 26 августа стартовало досрочное голосование в труднодоступных местностях автономного округа - Сургутском, Ханты-Мансийском и Березовском районах. Здесь уже проголосовали 113 человек. А 28 августа началось досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий. Здесь свои голоса отдали более 350 избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU