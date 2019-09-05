«Горводоканал» Нижневартовска установил новую электростанцию

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-05T13:36:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Для повышения надежности энергоснабжения водоочистных сооружений №2 «Горводоканал» Нижневартовска установил дизельную электростанцию. Она станет резервным источником питания на случай непредвиденных ситуаций.

По словам и.о. главного инженера МУП Нижневартовска «Горводоканал» Олега Щербакова, энергетическая установка мощностью 1500 кВт будет использоваться при нарушении работы основного источника питания на ВОС-2, например, в случае аварии на сетях. Дизельная электростанция позволит в короткие сроки обеспечить бесперебойную работу на предприятии, соответственно и непрерывное водоснабжение города.

Как рассказал мастер электроучастка Вячеслав Харкевич, запуск дизель-генератора начинается с отключения двигателя с электрического подогрева. Далее необходимо открыть подачу топлива, включить панель приборов и нажать кнопку запуска. Установка выходит на требуемую мощность меньше, чем за 10 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU