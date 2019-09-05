2019-09-05T12:54:39+03:00
Происшествия

Югорчанка подделала подпись, чтобы прописаться в квартире бывшего мужа

Женщину будут судить по всей строгости закона
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка подделала подпись, чтобы прописаться в квартире бывшего мужа. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанка подделала подпись, чтобы прописаться в квартире бывшего мужа. Фото с сайта pixabay.com
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Находясь в стадии развода, жительница Югорска решила прописаться в квартире пока еще мужа. Зная, что он на это не согласен, она подделала его подпись.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, факт подделки подписи собственника жилого помещения для незаконной регистрации югорчанки был обнаружен в апреле.

Своего супруга женщина не оповестила о том, что будет регистрироваться по месту жительства в доме, где он фактически является собственником, так как заранее знала, что муж не даст свое согласие. Она взяла документы мужчины, находящиеся в доме, и произвела регистрацию.

После подделки подписи подозреваемая отдала пакет документов в отдел миграции Югорска, но в ходе проверки документов была назначена дополнительная экспертиза на подлинность подписи и было установлено, что подпись не соответствует владельцу жилого помещения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Югорчанке грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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