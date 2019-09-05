СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-05T12:41:42+03:00

Жители Югры могут проголосовать за благоустройство территорий в 2020 году. Фото с сайта pixabay.com

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться на портале

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На портале «Открытый регион – Югра» дан старт рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Рейтинговые голосования в обязательном порядке проводятся в городах с населением более 20 тысяч человек. Участие в голосовании могут принять югорчане старше 14 лет, проживающие на территории указанных муниципальных образований.

В ходе онлайн-голосования жители могут ознакомиться с дизайн-проектами по благоустройству общественных пространств и сделать свой выбор в пользу наиболее приоритетных территорий для благоустройства в 2020 году.

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться на портале через учетную запись Единого портала госуслуг, заполнить в Личном кабинете дату рождения и место проживания, после чего станет доступно голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в твоем городе во вкладке «Комфортная Югра» раздела «Неравнодушный гражданин Югры».

ИСТОЧНИК KP.RU