СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-05T11:36:40+03:00

В Когалыме оштрафованы пять продавцов за торговлю овощами и фруктами на улице. Фото с сайта администрации города Когалым

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Специально отведенные для мелкой розничной торговли места многие торговцы сезонными овощами и фруктами игнорируют и располагаются в самых проходимых людьми территориях.

По данным администрации города Когалым, только за август в городе к административной ответственности были привлечены пять продавцов, общая сумма штрафов составила 8000 рублей; за повторное совершение административного правонарушения привлечен один человек, который оштрафован на 15 000 рублей.

Когалымчанам предлагают обходить нелегальных торговцев стороной, не покупать у них продукцию и сообщать о нарушениях в городскую администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU