В Когалыме оштрафованы пять продавцов за торговлю овощами и фруктами на улице
Незаконная торговля процветает
В Когалыме оштрафованы пять продавцов за торговлю овощами и фруктами на улице. Фото с сайта администрации города Когалым
Изменить размер текста:
Специально отведенные для мелкой розничной торговли места многие торговцы сезонными овощами и фруктами игнорируют и располагаются в самых проходимых людьми территориях.
По данным администрации города Когалым, только за август в городе к административной ответственности были привлечены пять продавцов, общая сумма штрафов составила 8000 рублей; за повторное совершение административного правонарушения привлечен один человек, который оштрафован на 15 000 рублей.
Когалымчанам предлагают обходить нелегальных торговцев стороной, не покупать у них продукцию и сообщать о нарушениях в городскую администрацию.
ИСТОЧНИК KP.RU