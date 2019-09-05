В Ханты-Мансийске раскрыта кража из гаража пенсионерки

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-05T10:54:50+03:00

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Вскрытый гараж и пропажу некоторых инструментов обнаружила жительница Ханты-Мансийска и обратилась в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, кража раскрыта по горячим следам. 29-летний мужчина похитил шуруповерт и циркулярную пилу из гаража, расположенного в ГСК «Геофизик». Ущерб, причиненный 70-летней заявительнице составил шесть тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступлений, раскрыто 29, из них: два факта мошенничеств общеуголовной направленности, пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и девять краж, из них две квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU