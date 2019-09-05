В Белоярском районе инспекторы уничтожили ловушку для медведя

СЕГОДНЯ 10:42 2019-09-05T10:43:18+03:00

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В Белоярском районе грибник наткнулся на западню для медведя, сделанную охотником из металлического троса в виде петли. О находке он сообщил в Природнадзор Югры.

В капкан могут попасть люди. Фото с сайта Природнадзора Югры

Инспекторы выехали на место и выяснили, что ловушка была сооружена с приманкой в виде рыбы. В оперативном порядке западня ликвидирована, однако, такая ловушка может быть не единственной. В этой связи сотрудники Природнадзора обращаются к югорчанам с просьбой проявлять бдительность. Помимо медведя в капкан могут угодить и люди.

Обо всех подобных находках, несущих опасность, как жителям леса, так и человеку, просят сообщать в Природнадзор Югры по 8(3467) 38-87-94 или горячую линию Природнадзора Югры (на сайте Службы).

ИСТОЧНИК KP.RU