2019-09-05T09:33:39+03:00
Происшествия

Семь лет колонии получила жительница Нижневартовска за торговлю наркотиками

Женщине предстоит выплатить штраф
Алена Кульмухаметова
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Семь лет колонии получила жительница Нижневартовска за торговлю наркотиками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыСемь лет колонии получила жительница Нижневартовска за торговлю наркотиками. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в распространении наркотиков.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, ранее судимая за наркотики вартовчанка до февраля 2019 года, сговорившись с неизвестным, трижды получила для перепродажи синтетические наркотики средства массами 82,5 грамм, 109 грамм и 104,2 грамма.

Часть наркотиков она спрятала в «тайники-закладки» на территории города, другую часть для дальнейшего сбыта хранила в арендованном автомобиле, снятой квартире, а также при себе.

Женщина была задержана полицейскими после размещения очередной закладки с наркотическим средством.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафа в размере 30 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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