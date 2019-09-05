Ханты-Мансийск вошёл в пятерку рейтинга самых безопасных городов России

СЕГОДНЯ 08:54 2019-09-05T08:54:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Окружная столица Югры заняла четвертое место в рейтинге самых безопасных городов страны.

По данным исследования портала Domofond, было опрошено 90 тысяч человек из 200 городов России. У респондентов просили оценить высказывание по шкале от 1 до 10 – «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Жители Ханты-Мансийска высоко оценили безопасность проживания в городе.

Первое место среди безопасных городов занял Ейск, второе – Геленджик, а на третьей позиции расположился Грозный.

Отметим, что подобные исследования проводились и в предыдущие годы, тогда Ханты-Мансийск не принимал в них участие.

ИСТОЧНИК KP.RU