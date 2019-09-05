Ханты-Мансийск вошёл в пятерку рейтинга самых безопасных городов России
Окружная столица Югры заняла четвертое место в рейтинге самых безопасных городов страны.
По данным исследования портала Domofond, было опрошено 90 тысяч человек из 200 городов России. У респондентов просили оценить высказывание по шкале от 1 до 10 – «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». Жители Ханты-Мансийска высоко оценили безопасность проживания в городе.
Первое место среди безопасных городов занял Ейск, второе – Геленджик, а на третьей позиции расположился Грозный.
Отметим, что подобные исследования проводились и в предыдущие годы, тогда Ханты-Мансийск не принимал в них участие.
ИСТОЧНИК KP.RU