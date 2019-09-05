2019-09-05T08:37:01+03:00
Происшествия

Житель Пыть-Яха перевел мошеннику за картинку «Ленд Крузер Прадо» 365 тысяч рублей

Мужчина попался на уловки злоумышленников на сайте бесплатных объявлений
Алена Кульмухаметова
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Житель Пыть-Яха перевел мошеннику за картинку «Ленд Крузер Прадо» 365 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЖитель Пыть-Яха перевел мошеннику за картинку «Ленд Крузер Прадо» 365 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Жители Ханты-Мансийского автономного округа всё чаще переводят деньги мошенникам с сайтов бесплатных объявлений.

Так, в Пыть-Яхе местный житель лишился 365 тысяч рублей, желая приобрести автомобиль «Ленд Крузер Прадо».

Также югорчане продолжают верить телефонным мошенникам и взломщикам из соцсетей.

19-летняя вартовчанка и 38-летний житель окружной столицы перевели в общей сложности порядка 40 тысяч рублей неизвестным, которые взломав аккаунты их знакомых в социальных сетях, просили занять им денег.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, за минувшие сутки в Югре зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Нефтеюганска и Белоярского района перевели мошенникам порядка 500 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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