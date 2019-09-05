СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-05T07:32:22+03:00

В Сургуте за один вечер насмерть сбили двух пешеходов. Фото с сайта администрации города Сургут

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Мужчина и девушка погибли в разных районах города Сургут в минувшие сутки. Они нарушили правила дорожного движения.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 4 сентября в 20:26 в городе Сургут на автодороге «п. Лесной - п. Дорожный» 60-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Патфайндер», сбил пешехода, который, двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП 43-летний пешеход от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Девушка шла на красный сигнал свотофора. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В 00:20 в городе Сургут на Нефтеюганском шоссе 27-летний водитель, управляя автомобилем «211440», допустил наезд на пешехода, которая, переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 24-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, пять – получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Задержали три водителя за отказ от медицинского освидетельствования. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU