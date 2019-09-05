СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-05T06:43:18+03:00

Погода в Югре 5 сентября: тепло и немного облачно. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В четверг 5 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер восточных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15,+20 градусов, местами +9,+14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16,+18 градусов.

В Сургуте облачная и без осадков погода. Ветер восточный, юго-восточный, северный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +16 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU