2019-09-04T15:18:18+03:00
Общество

В Нижневартовске перекроют движение транспорта на двух улицах

Горожан просят заранее планировать маршрут
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске перекроют движение транспорта на двух улицах. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске перекроют движение транспорта на двух улицах. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Ремонт дорог в Нижневартовске продолжается. В этой связи очередное перекрытие улиц для движения транспорта. По информации городской администрации, по улице Интернациональной (четная сторона) с 5 по 6 сентября будет перекрыто движение транспорта на участке дороги в створе улиц Чапаева – Пермская (без перекрытия перекрестков улиц Интернациональная – Чапаева и Интернациональная – Пермская). Кроме того, нельзя будет проехать по улице Интернациональной (нечетная сторона) с 4 сентября до окончания работ. Там асфальтируют участок дороги в створе улиц Пермская – Чапаева (без перекрытия перекрестков улиц Интернациональная – Пермская и Интернациональная – Чапаева). Сроки работ могут быть перенесены из-за непогоды. Жителям города необходимо заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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