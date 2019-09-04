В Югре судят взяточников из Гостехнадзора
Получить права могли кандидаты в машинисты, не сдавая экзамены. Для этого нужно было просто заплатить инспектору. Всю преступную схему раскрыли следователи.
Прокуратура города Радужный утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора, а также заместителя начальника отдела Гостехнадзора Нижневартовского района и Радужного.
По данным ведомства, они обвиняются вполучение взятки группой лиц по предварительному сговору, мелком взяточничестве, служебном подлоге и в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в присвоении.
В 2016-2018 годы, обвиняемые за взятки выдавали удостоверения тракториста-машиниста без фактического обучения и приема экзаменов. Они изготовили для 17 человек экзаменационные листы об успешной сдаче экзаменов при наличии у них фиктивных свидетельств о пройденном обучении. После этого злоумышленники оформили удостоверения без фактического присутствия экзаменуемых в отделе. Общая сумма взяток составила 177 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU