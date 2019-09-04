СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-04T13:56:31+03:00

В Югре судят взяточников из Гостехнадзора. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Экзамены для будущих водителей проводились без их участия

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Получить права могли кандидаты в машинисты, не сдавая экзамены. Для этого нужно было просто заплатить инспектору. Всю преступную схему раскрыли следователи.

Прокуратура города Радужный утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инспектора, а также заместителя начальника отдела Гостехнадзора Нижневартовского района и Радужного.

По данным ведомства, они обвиняются вполучение взятки группой лиц по предварительному сговору, мелком взяточничестве, служебном подлоге и в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в присвоении.

В 2016-2018 годы, обвиняемые за взятки выдавали удостоверения тракториста-машиниста без фактического обучения и приема экзаменов. Они изготовили для 17 человек экзаменационные листы об успешной сдаче экзаменов при наличии у них фиктивных свидетельств о пройденном обучении. После этого злоумышленники оформили удостоверения без фактического присутствия экзаменуемых в отделе. Общая сумма взяток составила 177 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU