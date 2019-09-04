В Нижневартовске завершается благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-04T13:40:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Благоустройство дворовых территорий в Нижневартовске подходит к концу. Работы ведутся с пожеланиями самих жителей.

Как сообщает городская администрация, в 6 микрорайоне в этом сезоне сделали новую пешеходную дорожку. Её проложили вдоль забора административного здания по адресу ул. Маршала Жукова, д. 38-а. С просьбой обустроить здесь тротуар попросили жители микрорайона.

В нынешнем сезоне в микрорайоне также провели ямочный ремонт. Ямы устранили точечно, только на территории, которая относится к придомовой. Также заменили старые лавочки у подъездов на современные скамейки и обновили искусственные преграды - бетонные полусферы. Их покрасили, а где необходимо восстановили форму.

ИСТОЧНИК KP.RU