2019-09-04T13:40:33+03:00
Общество

В Нижневартовске завершается благоустройство дворов

Горожане уже успели оценить отремонтированные тротуары и новые площадки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске завершается благоустройство дворов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске завершается благоустройство дворов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Благоустройство дворовых территорий в Нижневартовске подходит к концу. Работы ведутся с пожеланиями самих жителей.

Как сообщает городская администрация, в 6 микрорайоне в этом сезоне сделали новую пешеходную дорожку. Её проложили вдоль забора административного здания по адресу ул. Маршала Жукова, д. 38-а. С просьбой обустроить здесь тротуар попросили жители микрорайона.

В нынешнем сезоне в микрорайоне также провели ямочный ремонт. Ямы устранили точечно, только на территории, которая относится к придомовой. Также заменили старые лавочки у подъездов на современные скамейки и обновили искусственные преграды - бетонные полусферы. Их покрасили, а где необходимо восстановили форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24