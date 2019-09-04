СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-04T12:52:30+03:00

Безработный из Мегиона украл у мужчины телефон. Фото с сайта pixabay.com

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Криминальное прошлое не отпускает 48-летнего жителя Мегиона. На этот раз злоумышленник совершил кражу.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Мегионе неработающий мужчина, находясь в одном из домов по улице Нефтяников, похитил у заявителя сотовый телефон. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 20, из них: два факта причинения телесных повреждений, хулиганство, грабеж, четыре факта незаконного оборота наркотических средств и семь краж.

ИСТОЧНИК KP.RU