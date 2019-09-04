2019-09-04T12:52:30+03:00
Происшествия

Безработный из Мегиона украл у мужчины телефон

Злоумышленник был неоднократно судим
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Безработный из Мегиона украл у мужчины телефон. Фото с сайта pixabay.comБезработный из Мегиона украл у мужчины телефон. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Криминальное прошлое не отпускает 48-летнего жителя Мегиона. На этот раз злоумышленник совершил кражу.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Мегионе неработающий мужчина, находясь в одном из домов по улице Нефтяников, похитил у заявителя сотовый телефон. Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, раскрыто 20, из них: два факта причинения телесных повреждений, хулиганство, грабеж, четыре факта незаконного оборота наркотических средств и семь краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске стартовал слет волонтеров Югры
Следователи Нефтеюганска завершили дело о зверском убийстве
Ремонт дорог в Нижневартовске идет на шести участках
В Ханты-Мансийске раскрыта кража прицепа на лодочной станции
В Сургуте у поликлиник кардиоцентра появятся новые парковочные места
В Ханты-Мансийске бывший судмедэксперт за взятки получил штраф
В Ханты-Мансийске почтили память погибших в террористических актах
В минувшие сутки шестеро югорчан попали на уловки мошенников
В Нижневартовске автобусы меняют маршрут движения
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 5 человек
Погода в Югре 4 сентября: потеплело и небольшие дожди
Нетрезвая вартовчанка в порыве ревности зарезала возлюбленного
Нефтеюганцев приглашают на молдавскую свадьбу
В Югре регистраторы Всероссийской переписи населения начинают обходы по домам
У реки обнаружено истерзанное тело таксиста из Нефтеюганска
На Шантарских островах появился указательный знак Ханты-Мансийска
В Югре снижается число людей, употребляющих наркотики
Рыбацкой артели вернули украденный югорчаниным лодочный мотор
В Югре на учёте в тубдиспансерах состоят около 1500 жителей округа
Вартовчанин неудачно вложился в фондовый рынок на 700 тысяч рублей
В Югре за полгода ВИЧ подтвердился у 605 жителей округа
В Нефтеюганске вахтовик угнал «Дэу Нексию»
Тепло в дома вартовчан могут подать при похолодании
Югорчанка перевела аванс в 200 тысяч рублей за квартиру неизвестным
В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 7 человек
Погода в Югре 3 сентября: небольшие дожди и потепление
В Югре с начала года построено 220 тысяч квадратных метров жилья