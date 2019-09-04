Следователи Нефтеюганска завершили дело о зверском убийстве

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-04T12:01:42+03:00

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Жестоко забил насмерть сожительницу, а после закрыл квартиру и ушёл домой. Преступление произошло в чужом доме.

По информации следственного комитета Югры, вечером 1 июня хозяин квартиры, придя домой, не смог открыть дверь и отправился жить к соседям. Всё это время в его комнате разлагался труп.

Следователи восстановили картину произошедшего, житель Нефтеюганска, находясь в квартире своего знакомого, в течение нескольких дней употреблял спиртное совместно со своей сожительницей. Между ними вспыхнула ссора и на почве ревности, мужчина насмерть забил женщину. После совершения преступления обвиняемый закрыл квартиру на ключ и ушел.

Хозяин квартиры, находившийся на работе, вечером не смог попасть домой, поскольку у него не было ключа. Вместо того, чтобы вскрыть дверь, мужчина решил пожить у знакомых, надеясь, что ему вернут ключ и дверь не придется ломать. Только спустя месяц он обратился в полицию с просьбой помочь найти знакомых, которые пропали вместе с ключом от его жилища.

В этот же день квартира была вскрыта и в ней обнаружили тело потерпевшей. В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали обвиняемого. В настоящее время расследование завершено. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU