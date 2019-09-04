Ремонт дорог в Нижневартовске идет на шести участках

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-04T11:42:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Подготовка к ремонтной кампании-2020 в Нижневартовске уже началась. Ориентировочно до конца сентября на дорогах города пройдет диагностика. По итогам данной оценки будет составлен предварительный перечень магистралей, которые могут быть отремонтированы следующим летом. Окончательное решение примут, как и в этом сезоне, нижневартовцы.

На данный момент в департаменте ЖКХ администрации города озвучили промежуточные итоги участия Нижневартовска в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из 14 участков 8 приняты комиссией. В этом году отремонтированные дороги оценивают и федеральные эксперты.

Как рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации муниципалитета Максим Коротаев, национальный проект рассчитан на шесть лет. Первые четыре года строить и ремонтировать дороги будут в Нижневартовске. В частности, средства проекта будут направлены на глобальный для нашего города проект – строительство первого этапа дороги по улице Нововартовской. В нормативное состояние приведены основные магистрали города: улица Интернациональная, улица Ленина, улица Лопарева и другие. Ремонт продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU