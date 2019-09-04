В Ханты-Мансийске раскрыта кража прицепа на лодочной станции
В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже прицепа местный житель.
По данным пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 58-летний мужчина с территории лодочной станции в ГСК «Волна» похитил прицеп. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ведомстве отметили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: нарушение неприкосновенности частной жизни, два мошенничества и две кражи. Раскрываемость по горячим следам составила 50 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU