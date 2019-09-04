2019-09-04T11:06:24+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске раскрыта кража прицепа на лодочной станции

Злоумышленника вычислили по горячим следам
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Кражу прицепа раскрыли югорские полицейские. Фото с сайта pixabay.comКражу прицепа раскрыли югорские полицейские. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже прицепа местный житель.

По данным пресс-службы УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 58-летний мужчина с территории лодочной станции в ГСК «Волна» похитил прицеп. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ведомстве отметили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений, в том числе: нарушение неприкосновенности частной жизни, два мошенничества и две кражи. Раскрываемость по горячим следам составила 50 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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