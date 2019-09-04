СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-04T10:22:12+03:00

В Сургуте у поликлиник кардиоцентра появятся новые парковочные места. Фото с сайта администрации города Сургут

Деньги будут выделены в следующем году

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Проблема с парковочными местами у социально-значимых объектов Сургута останется в прошлом. До конца года возле детских поликлиник №1, №5 и окружного кардиологического диспансера появится 10 парковок.

- В этом году будем выходить на депутатские слушания с предложением выделить деньги на проектирование парковок возле остальных медучреждений, – сообщил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин.

В следующем году парковочные места построят возле перинатального центра на ул. Губкина, а также на ул. Энергетиков у окружной клинической больницы и поликлиники №3. Ситуация с парковочными местами также улучшится возле детского технопарка «Кванториум».

ИСТОЧНИК KP.RU