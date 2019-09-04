2019-09-04T09:44:36+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске бывший судмедэксперт за взятки получил штраф

Работу мужчина потерял
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске бывший судмедэксперт за взятки получил штраф. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Ханты-Мансийске бывший судмедэксперт за взятки получил штраф. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В Югре вынесен приговор бывшему судмедэксперту. Мужчину обвиняют во взяточничестве.

По информации следственного комитета Югры, бывшего заместителя начальника по хозяйственным вопросам Бюро судебно-медицинской экспертизы признали виновным в превышении должностных полномочий, а также в получении взятки в значительном размере.

Согласно материалам дела, в 2016 году подсудимый неоднократно получал от исполнителя контракта деньги за принятие фактически невыполненных работ по текущему ремонту помещений. Общая сумма взяток, установленная следствием, составила 100 тысяч рублей.

Приговором суда бывший сотрудник Бюро признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и хозяйственными полномочиями сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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