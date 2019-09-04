В Ханты-Мансийске почтили память погибших в террористических актах
Вечером 3 сентября на центральной площади окружной столицы Югры более 1400 неравнодушных хантымансийцев почтили минутой молчания память погибших в террористических актах.
Ежегодно в этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
После минуты молчания, участники акции свечами выложили на асфальте надпись: «НЕТ ТЕРРОРУ».
Напомним, что дата 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, была установлена в 2005 году Федеральным Законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.
ИСТОЧНИК KP.RU