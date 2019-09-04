2019-09-04T08:50:19+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске почтили память погибших в террористических актах

Участники акции свечами выложили на асфальте надпись: «НЕТ ТЕРРОРУ»
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске почтили память погибших в террористических актах. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске почтили память погибших в террористических актах. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Вечером 3 сентября на центральной площади окружной столицы Югры более 1400 неравнодушных хантымансийцев почтили минутой молчания память погибших в террористических актах.

Ежегодно в этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

После минуты молчания, участники акции свечами выложили на асфальте надпись: «НЕТ ТЕРРОРУ».

Напомним, что дата 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, была установлена в 2005 году Федеральным Законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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