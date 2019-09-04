СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-04T08:29:14+03:00

В минувшие сутки шестеро югорчан попали на уловки мошенников. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского и Белоярского района перевели мошенникам более 160 тысяч рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, трех югорчан обманули лже-сотрудники банков, которые предлагали услуги финансовых организаций.

Также в ловушки злоумышленников жители Югры попадались в интернет-магазинах и на сайте бесплатных объявлений.

Так, 59-летняя жительница Нижневартовска хотела приобрести объектив для фотоаппарата на сайте «Мир фото» стоимостью порядка 12 тысяч рублей, однако товар не доставали, а сайт заблокировали.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU