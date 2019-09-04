В минувшие сутки шестеро югорчан попали на уловки мошенников
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского и Белоярского района перевели мошенникам более 160 тысяч рублей.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, трех югорчан обманули лже-сотрудники банков, которые предлагали услуги финансовых организаций.
Также в ловушки злоумышленников жители Югры попадались в интернет-магазинах и на сайте бесплатных объявлений.
Так, 59-летняя жительница Нижневартовска хотела приобрести объектив для фотоаппарата на сайте «Мир фото» стоимостью порядка 12 тысяч рублей, однако товар не доставали, а сайт заблокировали.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU