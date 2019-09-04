2019-09-04T07:27:02+03:00
Происшествия

В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 5 человек

Жесткое столкновение произошло в Сургуте
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 5 человек. Фото с сайта ГосавтоинспекцииВ минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 5 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции
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Водитель «Мерседеса» подрезал минивен и столкнулся с ним. Минивен от удара вылетел на встречку и перевернулся на крышу. Помощь медиков потребовалась одной из пассажирок.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, ДТП произошло 3 сентября в 11:55 в городе Сургут. 23-летний водитель за рулем «Мерседес Вито» при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Тойота Маджеста» под управлением 30-летнего водителя с последующим выездом на разделительную полосу и опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летней пассажирке автомобиля «Мерседес Вито» понадобилась помощь медиков.

В Ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествий, в которых пяти человек получили ранения. Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и трое – за отказ от медицинского освидетельствования. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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