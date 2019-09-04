СЕГОДНЯ 06:43 2019-09-04T06:43:10+03:00

Погода в Югре 4 сентября: потеплело и небольшие дожди. Фото из группы "Привет сей час Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте

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В среду 4 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, утром туман. Ветер северный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12,+17 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер северный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12,+14 градусов.

В Сургуте облачно и дожди. Ветер северо-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +14 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU