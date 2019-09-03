Нефтеюганцев приглашают на молдавскую свадьбу

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-03T15:30:02+03:00

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Межрегиональный молдавский фестиваль «Дружба народов» 7-8 сентября 2019 года на площади Юбилейная в Нефтеюганске. Как сообщают организаторы, 7 сентября, в рамках межрегионального молдавского фестиваля, на площади Юбилейной с 11:00 до 15:00 часов – пройдет фестиваль забытых ремесел «Возвращение к Истокам». В программе: выставка кухонь мира, конкурс национальных костюмов, мастер-классы, подведение итогов фестиваля, награждение. А с 15:00 до 21:00 часов - театрализованное обрядовое представление «Молдавская свадьба». На следующий день, 8 сентября, с 13:30 до 20:00 часов состоится межрегиональный молдавский фестиваль «Дружба народов». В программе представлена концертная программа с участием молдавских диаспор и творческих коллективов города.

ИСТОЧНИК KP.RU